"Какой Билич? Я против него ничего не имею, но у нас своих тренеров навалом. Есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник. Хочется, чтобы сборную свой тренировал.

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Для меня идеальный вариант – это Максимов. Он и коммуникабельный, и подраться может. Поэтому, если Зинченко что-то не то скажет, то Максимов и пинков может надавать. Скрипник тоже неплохой вариант. Думаю, ради сборной он покинет Ворсклу, главное – чтобы предложили", – поделился Леоненко в комментарии Fanday.

Напомним, на мартовский матч против сборной Англии Украину вывел Руслан Ротань, который исполнял обязанности главного тренера. На должность сватают Сергея Реброва, а в качестве альтернативы называют Славена Билича.

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