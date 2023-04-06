"Какой Билич? У нас своих тренеров полно": Леоненко назвал идеальный вариант для сборной Украины
Бывший эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мыслями относительно будущего тренера сборной Украины.
"Какой Билич? Я против него ничего не имею, но у нас своих тренеров навалом. Есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник. Хочется, чтобы сборную свой тренировал.
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Для меня идеальный вариант – это Максимов. Он и коммуникабельный, и подраться может. Поэтому, если Зинченко что-то не то скажет, то Максимов и пинков может надавать. Скрипник тоже неплохой вариант. Думаю, ради сборной он покинет Ворсклу, главное – чтобы предложили", – поделился Леоненко в комментарии Fanday.
Напомним, на мартовский матч против сборной Англии Украину вывел Руслан Ротань, который исполнял обязанности главного тренера. На должность сватают Сергея Реброва, а в качестве альтернативы называют Славена Билича.
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