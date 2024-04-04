Сборная Украины благодаря победам над Исландией и Боснией и Герцеговиной в квалификации на Евро-2024 поднялась на две ступеньки. Сейчас "сине-желтые" занимают 22-е место, опередив Южную Корею и Австралию.

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Из наших соперников в группе на чемпионате Европы прогресса достигла только Бельгия, которая поднялась на третье место. Румыния потеряла одну строчку (теперь 46), а Словакия осталась 48-й.

К слову, рейтинг ФИФА до сих пор возглавляют действующие чемпионы мира, а на втором месте расположились финалисты ЧМ-2022. В первой десятке произошло лишь два изменения: Бельгия обошла Англию, а Португалия опередила Нидерланды.