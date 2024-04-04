Збірна України завдяки перемогам над Ісландією та Боснією і Герцеговиною в кваліфікації на Євро-2024 піднялася на дві сходинки. Наразі "синьо-жовті" посідають 22-ге місце, випередивши Південну Корею та Австралію.

Україна – Ісландія: вирішальний матч за вихід на Євро-2024 встановив три рекорди та витримав атаку під час трансляції

З наших суперників у групі на чемпіонаті Європи прогресу досягла лише Бельгія, яка піднялася на третє місце. Румунія втратила одну сходинку (тепер 46), а Словаччина залишилася 48-ю.

До слова, рейтинг ФІФА досі очолюють чинні чемпіони світу, а на другому місці розташувалися фіналісти ЧС-2022. У першій десятці відбулося лише дві зміни: Бельгія обійшла Англія, а Португалія випередила Нідерланди.