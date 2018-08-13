Украина победила Словакию во втором матче домашнего Евро-2018 по мини-футболу

Сборная Украины по мини-футболу уверенно победила Словакию 3:1 во втором матче Евро-2018.

Украина продолжает борьбу на домашнем Евро-2018 по мини-футболу, на этот раз соперником хозяев турнира стала сборная Словакии.

Уже в первой половине встречи "желто-синие" сделали уверенную заявку на победителя матча, забив 2 мяча. На 10-й минуте отличился Евгений Заец, а через 7 минут преимущество удвоил Евгений Шайдюк.

Во второй двадцатиминутке Николай Кодацкий довел счет до разгромного 3:0. Все, что смогли словаки, это гол престижа под занавес матча.

Украина уступила Италии в первом матче домашнего Евро-2018 по мини-футболу

После 2-х сыгранных матчей, Украина занимает 4-ю строчку в турнирной таблице с 5-ти команд.

Стоит отметить, что за национальную команду по мини футболу выступают 2 бывшие профессиональные футболисты, это Эдуард Цихмейструк и Иван Кривошеенко. Последний является капитаном команды.

Евро-2018 по мини-футболу, 2 тур группы А

Украина – Словакия – 3:1

Голы: Заец, 10 Шайдюк, 17 Кодацкий, 22 – Ягер, 36

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