Україна перемогла Словаччину в другому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу

Збірна України з міні-футболу впевнено перемогла Словаччину 3:1 в другому матчі Євро-2018.

Україна продовжує боротьбу на домашньому Євро-2018 з міні-футболу, на цей раз суперником господарів турніру стала збірна Словаччини.

Вже у першій половині зустрічі "жовто-сині" зробили впевнену заявку на переможця матчу, забивши 2 м'ячі. На 10-й хвилині відзначився Євген Заєць, а через 7 хвилин перевагу подвоїв Євген Шайдюк.

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У другій двадцятихвилинці Микола Кодацький довів рахунок до розгромного 3:0. Все, на що спромоглись словаки, це гол престижу під завісу матчу.

Після 2-х зіграних матчів, Україна посідає 4-ту сходинку у турнірній таблиці з 5-ти команд.

Варто відзначити, що за національну команду з міні футболу виступають 2 колишні професійні футболісти, це Едуард Цихмейструк та Іван Кривошеєнко. Останній є капітаном команди.

Євро-2018 з міні-футболу, 2 тур групи А

Україна – Словаччина – 3:1

Голи: Заєць, 10, Шайдюк, 17, Кодацький, 22 – Ягер, 36

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