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Украина уступила Италии в первом матче домашнего Евро-2018 по мини-футболу

21:36 154 Читати українською
Украина уступила Италии в первом матче домашнего Евро-2018 по мини-футболу
Украина уступила Италии в первом матче домашнего Евро-2018 по мини-футболу

Национальная сборная Украины по мини-футболу проиграла Италии со счетом 3:6.

Украина принимает Евро-2018 по мини-футболу. Сегодня хозяева турнира встречались с Италией.

Счет в матче открыли украинцы, но к концу первого тайма гости вели со счетом 3:1. Сразу после перерыва итальянцы забили еще дважды. После этого команды обменялись голами, матч закончился со счетом 6:3 в пользу команды Италии.

Следующим соперником команды Украины станет Словакия, матч начнется завтра в 19:00.

Евро-2018 по мини-футболу, 1 тур группы А

Украина – Италия – 3: 6

Голы: Драган, 4, Шайдюк, 30 Заяц, 39 – Тровато, 8, Тейшейра, 9, Галлиника, 14, Агилар, 23 Берти, 29 Заннони, 32

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