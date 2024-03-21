В составе Украины вышел дебютант, Босния выбрала оборонительную модель

После отказа от Цыганкова позиция правого вингера автоматически переходила к Зубкову. Голкиперская дилемма решилась в пользу Лунина, а форвардом таки выпустили Довбыка. Существовала также интрига по центру поля, ведь там половина исполнителей имела проблемы с тонусом – а вообще можно было слепить любую комбинацию.

Сергей Ребров решил не надеяться на разобранного Сидорчука и возрастного Степаненко, которому не повезло пропустить сборы. Вместо них позицию опорника закрыл Бражко – Владимир получил сверхважное задание уже в дебютном матче за национальную команду. Над ними расположились Судаков и Зинченко (относительно участия последнего тоже возникали вопросы).

Спрогнозировать состав боснийцев было непросто даже самим боснийцами. Команда в отборе играла как с тройкой защитников, так и с четверкой. Саво Милошевич выбрал тройку с Колашинацом. Латерали постоянно падали в заднюю линию, а тройка центрхавов играла 1-в-1 с нашими центрхавами.

38-летний Джеко в основе вышел, 33-летнего Пьянича придержали. Зато вышел 30-летний Крунич, который еще осенью бегал за Милан. Бошняки вышли играть с двумя нападающими – рядом с Джеко расположился Демирович, который наколотил 14+8 в Аугсбурге в текущем сезоне.

Первый тайм – плохой

Все ожидали относительно простой проход сборной Украины, но уже на старте встречи за наших футболистов стало тревожно. Боснийцы не выглядели мальчиками для битья – наоборот, они сами начали бить, кусаться, атаковать мяч со всех сторон. Под давление попадал даже Лунин. Как следствие, начало оказалось нервным, с несколькими стандартами и грубыми фолами.

Что наиболее важно, хозяева включили высокий прессинг. Не сказать, что подопечные Сергея Реброва посыпались, но пространства впереди не возникало. Джеко и Демирович мешали нашим центрбекам, опорную зону полностью перекрыли.

На стадии билд-апа наши пытались разыгрывать 3-в-2, но это работало через раз. Во-первых, все располагались на одной вертикали, на используя пространство в полуфланге. Это выливалось в затяжные перекаты без продвижения. На левый полуфланг начал опускаться Судаков, а по ходу тайма это пространство начал занимать Зинченко (они ротировались) и даже Зубков. Александр вообще оказался незаметным, за исключением отрезка в конце первого тайма.

Впрочем, даже если мяч пересекал центральный круг, начинались другие проблемы. Судаков не поднимался на чужую треть, изоляций для вингеров не возникало. Создать количественное преимущество на флангах тоже не удавалось. Несколько раз в прорыв запускали Мудрика, однако до реального обострения дело не дошло. Можно было бы просто пулять лонгболы на Довбыка, но их были и мало, и эффективность Артема вызывала сомнения.

Из плюсов стоит отметить только прорывы Забарного. Один из них принес Украине очень опасный стандарт (который ничем не завершился). Вперед шел и Матвиенко, хотя и не так активно. Бражко и Миколенко страховали – и делали это очень качественно. В теории, именно этот механизм мог заломать модель плотный блок боснийцев.

Но не получилось. Первый тайм разбился на отдельные и эпизоды, напоминая класку УПЛ. Моментов сборная Украины не создала вообще. До перерыва подопечные Сергея Реброва провели всего три удара – все дальние, все крайне неточные, один вообще накрыли.

Босния и Герцеговина была даже немножечко острее. На 37-й минуте от пропущенного мяча спас Конопля, который выбил мяч с линии ворот. Этот эпизод стал следствием углового и скидки на дальнюю штангу, которую уже был готов замыкать Джеко.

На 38-й же минуте Колашинац прорвался по левому флангу, сыграл в стеночку с Демировичем и влетел на левый угол вратарской. Оттуда пробил Джеко, но Колашинац ему помешал – мяч попал в Сеада. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм – катастрофа

Сергей Ребров не провел замен в раздевалке. Была надежда, что сборная настроится и прижмет "слабого" соперника – футболисты долго стояли в энергетическом кругу и что-то обсуждали. Также ожидалось, что бошняки не выдержат темпа и устанут.

К сожалению, произошло худшее. Во-первых, в футболе сборной Украины не изменилось ничего. Во-вторых, Босния и Герцеговина забила гол. На 56-й минуте хозяева выиграли подбор после углового и провели атаку вторым темпом, в которой Дедич получил колоссальное количество пространства. Тот сразу же выполнил удар-прострел, а мяч рикошетом от Матвиенко залетел под дальнюю штангу ... 0:1!

Конечно же, после этого команда Саво Милошевича села в низкий блок. Села – и успешно отбивалась на протяжении 30 минут. За этот период подопечные Сергея Реброва не создали вообще ничего. Ну, формально было 5 ударов (пробивали даже из пределов штрафной), но два накрыли, а все остальные не были опасными.

Идей в футболе нашей команды не было. Замены пошли только с 76-й минуты, когда сняли с пробега Зинченко и Зубкова. На поле появились Гуцуляк и Малиновский, что отнюдь не впечатляло. Через 5 минут Сергей Ребров пошел ва-банк, добавив к Довбику еще и Яремчука – с пробега сняли Бражко.

Одновременно с Романом на поле вышел Пьянич. Сразу же он мог прибить сборную Украины, выкатив передачу в штрафную под удар Джеко. Эдин оказался на линии вратарской, но удар у него не получился – Лунин отбил. Этот эпизод стал роковым для хозяев.

Яремчук – ангел-хранитель сборной Украины

А дальше случилось чудо. На 85-й минуте сработали замены. Малиновский развернул контратаку, отдав пас Мудрику, а Михаил заметил рывок Конопли по свободному правому флангу. Сразу же туда пошла диагональ, которую Ефим принял – а затем произошел прострел на 11 метров. На замыкании оказался свежий Яремчук, который прошил голкипера в касание. 1:1!

А на 87-й Роман вообще вывел Украину вперед. Миколенко обыгрался с Мудриком на своей половине и запустил передачу на ход Яремчуку по флангу. Роман же протащил сферу, качнул защитника и выполнил точную подачу в центр штрафной – там оказался Довбик. Артем головой направил мяч в дальний нижний. 1:2!

"Сине-желтые" вырвались вперед. Феликс Цвайер сразу же набросил 8 минут, но финальный штурм у боснийцев не удался. Не без проблем наша сборная удержалась. В итоге, свисток арбитра зафиксировал волевую победу Украины – но мы еще на Евро-2024. Все решится в матче з Исландией 26 марта.