Украина победила Албанию в матче отбора Евро-2020 U-17 – "желто-синие" в шаге от выхода в элит-раунд

Подопечные Александра Петракова уверенно победили сверстников из Албании в рамках квалификации на Евро-2020 U-17.

Евро-2020 (U-17), 1-й квалификационный раунд, группа 8

Украина U-17 – Албания U-17 – 2:0

Голы: Шостак, 57, Мампаси, 84

Украина одолела Грузию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-17 – бенефис таланта Динамо, который стажировался в Германии

В первом тайме отчетного поединка игрокам обеих команд не удалось забить хотя бы один мяч, поэтому все должно было решиться уже после перерыва. На 57-й минуте украинцы открыли счет благодаря усилиям карпатовца Дмитрия Шостака, а в конце матча игрок Шахтера Марк Мампаси удвоил преимущество "желто-синих".

После двух туров подопечные Александра Петракова набрали 6 очков и вышли на первое место в своей группе. Португалия, которая в первом туре разгромила Албанию, проведет свой матч против Грузии позже.

Украине U-17 нужно финишировать на одной из первых двух строчках группы, чтобы пробиться в элит-раунд отбора. Если сегодня Португалия обыгрывает Грузию, то "желто-синие" досрочно выйдут из группы, а в заключительном матче именно в игре против "селесау" решат судьбу первого места.