Журналист Артем Франков рассказал, что Украинская ассоциация футбола вела переговоры о проведении товарищеской встречи со сборной Аргентины.

Украинская сторона длительное время вела переговоры о проведении товарищеской встречи со сборной Аргентины.

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Как сообщает Франков в своем телеграмм-канале, "альбиселесте" хотели получить около 3 млн евро за спарринг с командой Шевченко. Интересно, что спонсора нашли, однако пандемия испортила планы украинца.

Отметим, что команда Шевченко определилась со спарринг-партнерами перед Евро-2020. Украина встретится с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

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