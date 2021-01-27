Збірна України зіграє з Болгарією у рамках контрольного поєдинку, повідомив Павелко на своїй сторінці у Facebook.

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Матч запланований на 11 листопада, а гра пройде в Україні. Також Павелко підкреслив, що УАФ може домовитись про ще один спаринг для команди Шевченка, а всі товариські зустрічі відбудуться на території нашої країни.

Зазначимо, що раніше "синьо-жовті" визначилися зі спаринг-партнерами перед Євро-2020. Україна зустрінеться з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).

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