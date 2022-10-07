Сборные Украины и Косово сойдутся в поединке в рамках отбора на ЧМ-2024 по футзалу. Смотреть прямую трансляцию встречи можно на Футбол 24.

Сегодня, 7 октября, в 19:00 начнется футзальный поединок между Украиной и Косово в рамках отборочного турнира за право выйти на ЧМ-2024.

Сборная Украины по футзалу выиграла товарищеский турнир

Формально домашний матч состоится в Латвии, поскольку "сине-желтые" не могут играть в своей стране из-за нападения России. Третьей командой в группе являются Нидерланды.

В основном раунде 36 сборных разбиты на 12 групп по три команды, в которых поединки будут проходить дома и на выезде. 12 победителей групп и четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест примут участие в плей-офф основного раунда.

Добавим, что уже 11 октября Украина встретится с Нидерландами в рамках отбора на ЧМ-2024. Начало игры также в 19:00.