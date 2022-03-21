Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко обратился к людям всего мира с важным призывом.

"Наши сердца разбиты. Мы напуганы и шокированы тем, что сейчас происходит в Украине. Миллионы семей, среди которых женщины, дети и пожилые люди, находятся под бомбежкой и вынуждены бежать.

"Шел огонь по диагонали": Красников рассказал, как едва не пострадал от оккупантов

Они оставили позади все, что строили в течение жизни. Переживают сильный зимний холод, жажду, голод. Большинство из них боятся за свою жизнь. Они сделали это, чтобы сохранить собственную жизнь, но за одну ночь стали беженцами.

Мы не можем просто наблюдать за этим, мы должны сделать что-нибудь для них. Давайте жертвовать Shift360 и помогать этим невинным детям и семьям. Shift360 помогает защищать украинский народ, предоставляя тепло, еду и лекарства. Пожертвуйте любую сумму. Украина нуждается в вашей помощи" – сказал Степаненко в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня уже 26-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

Россия напала на Украину: наши клубы могут пропустить евросезон, дебют Монзуль в Серии А, топ-жест Бекхэма (LIVE)