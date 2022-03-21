"Наші серця розбиті. Ми нажахані та шоковані тим, що зараз відбувається в Україні. Мільйони сімей, серед яких жінки, діти та люди похилого віку, знаходяться під бомбардуванням та вимушені втікати.

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Вони залишили позаду все, що будували протягом життя. Відчувають сильний зимовий холод, спрагу, голод. Більшість з них бояться за свої життя. Вони зробили це, щоб зберегти власні життя, та за одну ніч стали біженцями.

Ми не можемо просто спостерігати за цим, ми повинні зробити щось для них. Нумо жертвувати Shift360 і допомагати цим невинним дітям та сім’ям. Shift360 допомагає захищати український народ, надаючи тепло, їжу та ліки. Пожертвуйте будь-яку суму. Україна потребує вашої допомоги" – сказав Степаненко у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 26-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям.

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