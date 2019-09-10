Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины принимает Нигерию в товарищеском матче на Днепр-Арене. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Нигерия на "Футбол 24", стартует в 21:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию встречи можно смотреть на каналах "Футбол 1" и "Украина".

Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча

Сборная Украины встречается с Нигерией после уверенной победы над Литвой в матче отбора к Евро-2020. "Сине-желтые" проводят первый поединок в Днепре за последние 10 лет.

Составы команд:

Украина: Лунин, Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский, Зинченко, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Мораес

Запасные: Панькив, Болбат, Кривцов, Шепелев, Коноплянка, Марлос, Пятов, Пластун, Буяльский, Миколенко, Яремчук, Безус

Нигерия: Езенва, Айна, Коллинс, Эсити, Еконг, Балогун, Етобо, Майя, Арибо, Деннис, Аджайи

Запасные: Чуквезе, Ихеаначо, Симон, Окойе, Калу, Ивоби, Онуачу, Авазием, Осимхен, Идову, Узохо

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