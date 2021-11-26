Исследователи футбольных цифр прочат сборной Украины роль аутсайдера в плей-офф отбора на чемпионат мира.

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Украину считают аутсайдером еще в полуфинале против Шотландии – 44% против 56-ти. Роль лидера всего квартета отдают Уэльсу – 38%, что в Катар поедут Бейл и компания. Далее следуют шотландцы (24%), украинцы (22%) и самые скромные перспективы у Австрии (16%).

Напомним, полуфиналы плей-офф отбора пройдут 24 марта 2022 года. Финалы же запланированы через 5 дней – на 29 марта. Украина будет играть на выезде в матче с шотландцами и в потенциальном финале.

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