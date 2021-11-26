Прогноз щодо розподілу сил у шляху А оприлюднив статистичний ресурс Gracenote Live.

"Молив Бога, щоб не потрапили на Італію та Португалію", – Петраков відреагував на жереб збірної України

Україну вважають аутсайдером ще у півфіналі проти Шотландії – 44% проти 56-ти. Роль фаворита усього квартету віддають Уельсу – 38%, що в Катар поїдуть Бейл і компанія. Далі йдуть шотландці (24%), українці (22%) і найбільш скромні перспективи у Австрії (16%).

Нагадаємо, півфінали плей-офф відбору відбудуться 24 березня 2022 року. Фінали ж заплановані через 5 днів – на 29 березня. Україна гратиме на виїзді у матчі з шотландцями і потенційному фіналі.

Україна дізналася суперників у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 – найкращий із можливих жеребів