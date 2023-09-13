"Понимали, что будет такой прессинг, потому что Италия должна была выигрывать этот матч. Не то что должна была, а им нужна была только победа. Мы понимали, что на Сан-Сиро, дома, с такой поддержкой они будут бежать очень агрессивно. Можно сказать, что мы были готовы к этому. Понимали, что будет. Так сложилось.

Италия – Украина – 2:1 – видео голов и обзор матча

Эпизод, в котором я поскользнулся... Досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне невозможно делать такие ошибки. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой надо подбирать обувь. Я обул бутсы с пластиковыми шипами, а надо было с металлическими обувать. Потом переобулся, стало намного легче, но это моя ошибка. Я это понимаю. Хочу извиниться перед командой, болельщиками, потому что на таком уровне так нельзя ошибаться.

Матчи против Англии и Италии – это невероятный опыт. Это все откладывается на будущее. Не могу сказать, что я рад, но эта ошибка должна была когда-то произойти. Пусть она лучше произойдет сейчас, это будет для меня уроком на будущее", – сказал Судаков в послематчевом комментарии.

Напомним, сборная Украины уступила Италии со счетом 1:2 и опустилась на третью строчку турнирной таблицы группы С.

"Мудрику треба щось міняти в собі": Ребров не мав плану Б, Юве не цікавиться Судаковим, нова Італія "виконала Динамо"