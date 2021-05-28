Сегодня, 28 мая, национальная команда собралась в харьковском отеле Superior Golf & Spa Resort в количестве 30 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ. К тройке вратарей, работавших на прошлой неделе, присоединился голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, а к числу полевых игроков – наши легионеры: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко и Роман Безус. Александр Зинченко прибудет в расположение главной команды после финала Лиги чемпионов, в котором завтра его Манчестер Сити сойдется с Челси.

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Уже точно не смогут помочь национальной команде Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко. У обоих одинаковое повреждения – надрыв задней поверхности бедра, и игроки не успевают восстановиться до начала финального турнира.

Полный список игроков, присутствующих на сборе выглядит следующим образом.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

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