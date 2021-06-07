Отчетная контрольная игра проходит на стадионе Металлист. Где смотреть матч Украина – Кипр онлайн? Спарринг показывают на канале "Украина", платформах oll.tv и MEGOGO. Также прямая трансляция запланирована на "Футбол 1", где в 18:15 начнется "Студия LIVE". Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Кипр на "Футбол 24", стартует в 19:00. Это четвертая встреча в противостоянии команд. Ранее они по разу побеждали и играли вничью. Кипр в 2021 году за 4 матча забил лишь 1 гол (Словении), а пропустил – 2. А вот для подопечных Шевченко это последний спарринг перед стартом на Евро-2020 (против Нидерландов 13 июня) и возможность продолжить победное шествие после удачного поединка с Северной Ирландией.

Украина – Кипр: анонс и прогноз на товарищеский матч

В основе национальной команды выходят 3 центральных защитника (Забарный, Кривцов и Матвиенко). Как вариант, Шевченко решил вернуться к схеме с 5 оборонцами. Хотя вероятнее, что Матвиенко вынужденно выходит на правом фланге защиты, где изредка играл за Шахтер в предыдущие сезоны, или же там будет действовать Забарный. Другой сюрприз – появление Пятова. 36-летний вратарь сыграл лишь 1 из последних 11 матчей сборной. Среди прочего отмечаем возвращение Зинченко, выход в опорной зоне Макаренко и появление Соболя слева. Свои места в основе после Северной Ирландии сохранили 6 футболистов, в частности, вся линия атаки.

Стартовый состав сборной: 12. Андрей Пятов, 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 8. Руслан Малиновский, 14. Евгений Макаренко, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 3. Георгий Судаков, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Роман Безус, 16. Виталий Миколенко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин, 21. Александр Караваев, 23. Анатолий Трубин.