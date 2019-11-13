Украина – Эстония: прогноз на товарищеский матч

Сборная Украины примет команду Эстонии в товарищеском поединке. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Украина – Эстония состоится 14 ноября в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Начало игры в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Украина – Эстония, прогноз букмекеров на товарищеский матч:

Украина считается безоговорочным фаворитом поединка. Специалисты букмекерской конторы Marathon Bet победу подопечных Андрея Шевченко оценивают в 1.21. На триумф Эстонии предлагают коэффициент 14.25, а поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш в 6,55 раз.

Напомним, сборная Украины уже обеспечила себе путевку на Евро-2020, досрочно заняв первое место в группе B. Эстония потеряла шансы пробиться на чемпионат Европы, ведь находится на последней строчке группы С.

Заметим, что матч в Запорожье станет 5-м поединком в истории противостояний Украины и Эстонии. В предыдущих 4-х поединках "сине-желтые" непременно побеждали (общий счет – 10:0).

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