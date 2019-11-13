Україна – Естонія: прогноз на товариський матч

Збірна України прийме команду Естонії у товариському поєдинку. Який прогноз на матч та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Україна – Естонія відбудеться 14 листопада у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок гри о 19:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Україна – Естонія, прогноз букмекерів на товариський матч:

Україна вважається беззаперечним фаворитом поєдинку. Фахівці букмекерської контори Marathon Bet перемогу підопічних Андрія Шевченка оцінюють у 1.21. На тріумф Естонії пропонують коефіцієнт 14.25, а поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш у 6,55 разів.

Нагадаємо, збірна України вже забезпечила собі путівку на Євро-2020, достроково посівши перше місце у групі B. Естонія втратила будь-які шанси пробитися на чемпіонат Європи, адже перебуває на останній сходинці групи С.

Зауважимо, що матч у Запоріжжі стане 5-м поєдинком в історії протистоянь України та Естонії. У попередніх 4-х дуелях "синьо-жовті" неодмінно перемагали (загальний рахунок – 10:0).

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують