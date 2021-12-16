"Мы попали в очень сильную группу, где есть команда, которая играла в лиге А. То, что мы будем играть против таких соперников – значит, в определенной степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.

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Среди соперников есть физически хорошо подготовленные команды. Также в их составах много футболистов с хорошими техническими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными – бороться за победу в каждом матче.

Конечно, Украина – фаворит группы. Но Ирландия и Шотландия тоже опытные и квалифицированные команды", – цитирует Капарроса местная Федерация футбола.

Напомним, в Лиге наций Украина попала в группу B1 и получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению.

Результаты жеребьевки Лиги наций: Украина не должна сетовать на соперников, уникальная встреча, группа смерти в элите