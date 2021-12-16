"Ми потрапили в дуже сильну групу, де є команда, яка грала в лізі А. Те, що ми гратимемо проти таких суперників – отже, ми певною мірою просунулися і маємо відповідний рівень.

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Серед суперників є фізично добре підготовлені команди. Також у їхніх складах багато футболістів із добрими технічними якостями. Ми маємо намагатися бути конкурентоспроможними – боротися за перемогу у кожному матчі.

Звісно, Україна – фаворит групи. Але Ірландія та Шотландія теж досвідчені та кваліфіковані команди", – цитує Капарроса місцева Федерація футболу.

Нагадаємо, у Лізі націй Україна потрапила в групу B1 і отримала в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

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