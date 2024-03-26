Сборная Украины в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 сыграет с Исландией. Информация о стартовых составах и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Встреча сборной Украины с Исландией состоится во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена". Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Исландия на "Футбол 24", стартует в 21:45 по киевскому времени. Победитель этого поединка получит путевку в финальную часть Евро-2024.

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Где смотреть матч Украина – Исландия онлайн? Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Также поединок Украина – Исландия покажет Суспільне. Игру можно посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT, которые не имеют прав на трансляцию матчей отбора Евро-2024).

Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан остались вне заявки сборной Украины.

Сергей Ребров сделал три изменения в составе после матча с Боснией. Александр Зинченко, Александр Зубков и Артем Довбик оказались в запасе. В старт сборной Украины попали Виктор Цыганков, Роман Яремчук и Руслан Малиновский.

Стартовые составы

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Малиновский, Судаков – Цыганков, Яремчук, Мудрик.

Запасные: Трубин, Бущан, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Довбик, Бондарь, Тымчик, Ванат, Зубков.

Исландия: Вальдимарссон – Паульсон, Ингасон, Гретарссон, Тораринсон – Й. Гудмундссон, Харальдсон, Траустасон, Торстейнссон – А. Гудмундссон, Гудйонсен.

Запасные: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, Виллумссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, Хлинссон.

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