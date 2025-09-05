Для проекта Сергея Реброва в сборной Украины наступил День Д. Отбор на ЧМ-2026 должен завершиться или выходом на Мундиаль, или отставкой. Спустя три года после прихода в национальную команду и после всех неудач тренерский штаб исчерпал все возможные объяснения неудач – теперь даже непростая кадровая ситуация никого не интересует. Команда, которая по стоимости состава до сих пор входит в топ-10 Европы, обязана пройти квалификацию.

Стартовать придется матчем против настоящего гиганта. "Сине-желтые" только раз побеждали Францию – это произошло в легендарном матче в Киеве в 2013 году. Впрочем, из 12 встреч Украина проиграла только пять. Одна из этих неудач стала по-своему исторической – 1:7 в Париже, когда из-за коронавируса на скамейке запасных оказался даже Александр Шовковский.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч кваліфікації Чемпіонату світу-2026 між Україною та Францією. Коефіцієнт на перемогу підопічних Сергія Реброва – 8,80. На тріумф команди Дідьє Дешама фахівці дають 1,38.

Последние два поединка завершились ничейными счетами. Тогда украинцы вышли в плей-офф квалификации ЧМ-2022. В нынешнем отборе никто не требует выиграть группу, однако болельщики заждались нормальной игры и спокойного решения турнирных задач. Учитывая наличие только трех соперников в группе, набор очков в матче с "Ле Бле" мог бы стать серьезным фактором успеха.

Надежда на успех присутствует, ведь команда Сергея Реброва традиционно сильно играет против топ-сборных. 3:3 с Германией, 1:1 с Англией, 1:2 и 0:0 с Италией, 0:0 и 2:0 с Бельгией – и только вынос в плей-офф Лиги наций от "дьяволов" стал провалом. В таких поединках наш коуч попадает в свою стихию, работая в прагматичном стиле и круто вылетая в контратаки. Проблемы начинаются с Грузией и Румынией.

Украина понесла серьезные кадровые потери

Заявка сборной Украины на матчи против Франции и Азербайджана едва ли не впервые обошлась без "бомбалейлы" в СМИ и соцсетях. Претензий к выбору состава практически не возникало. Почти все позиции имели достаточно глубину, а состав имел достаточный уровень тактической гибкости.

А потом начались проблемы. Травма Лунина – наименьшая из них, хотя его работа ногами очень пригодилась бы против "Ле Бле". Трубин и Ризнык ощутимо отстают в этом аспекте, а сборная не может себе позволить потери мяча после неподготовленных выносов. Франция за них будет наказывать.

Главная пробоина возникала на левом фланге, где вылетел Миколенко. Вместо него пришлось довызвать Дубинчака. Кроме того, повреждения получил Тимчик, поэтому из резерва пришлось вытаскивать универсала Михайличенко. Богдан способен сыграть на обоих флангах.

Сборная сыграет с тройкой защитников?

Схема не столь важна. Сборная все равно играет с тройкой позади в атаке, а вингеры все равно должны спускаться помогать позади. Матвиенко и Забарный при любой модели будут входить в пространство, а на их место будет спускаться кто-то для балансировки. Структура впереди тоже особо не изменится.

Важнее кадровое наполнение на матч с французами. Если "сине-желтые" выйдут в базовых 4-3-3, то на поле не останется места для дополнительного центрбека. Именно его необходимость диктует выбор схемы. Учитывая травму Миколенко и сложность соперника, необходимость третьего центрбека кажется большой.

Тем более, что Сергей Ребров уже имеет определенную тенденцию на использование “тройки” в топ-матчах. Началось еще со спарринга против Германии перед Евро. Затем эту схему использовали еще два раза – против Бельгии. Вероятно, сегодня тоже следует ожидать 3-4-2-1, но каким будет кадровое наполнение?

Наиболее очевидный вариант - это классика с Матвиенко и Забарным, между которыми располагается Сваток. Альтернативой мог бы стать разве что Бондарь, который существенно прибавил в игре после летнего сбора и сыгран с Матвиенко. Впрочем, в подобный выбор не верится.

Ребров доверяет Сватку во всех топ-матчах и специально вызвал под Францию. Александр, в свою очередь, был убедительным даже во время разгрома в Бельгии. Кроме того, экс-днепрянин значительно осторожнее Бондаря – Валерий при всех достоинствах обязательно где-то да и привезет. В конце концов, тренерскому штабу сейчас не до экспериментов с обороной.

Кто сыграет слева?

Конопля вследствие травмы Тымчика стал безальтернативным правым фулбеком/латералем. В случае неприятностей его заменит Михайличенко. Здесь все понятно. Значительно интереснее, кто станет левым латералем.

Вряд ли здесь следует ожидать Матвиенко, ведь тогда линия центрбеков будет выглядеть слишком экспериментально. Хоть в "тройке", хоть в "четверке". К тому же, вспоминается неудачный опыт матча с Канадой, когда техничный и быстрый Бьюкенен уничтожал Николая 1-в-1 на пространстве – а сегодня придется встретиться с Дуэ, Аклиушем или даже Дембеле.

Остается вариант с Михайличенко и Зинченко. Выбор между классом и практикой, а также между осторожностью и влиянием на продвижение мяча. Выход Богдана не удивил бы, учитывая успешный матч с Новой Зеландией, однако значительно больше шансов у Александра.

Михайличенко за последние три года в сборной сыграл всего 109 минут, а на сентябрьский сбор вообще не вызывался – его достали из резерва. Зинченко же является традиционным и проверенным бэкапом Миколенко на левом фланге. Александру всегда доверяли левый фланг обороны, а тот даже без игровой практики был эффективным для "сине-желтых".

Ярмолюк или Калюжный? Где сыграет Судаков и кто ему будет помогать?

Шансы Калюжного и Ярмолюка на выход в опорной зоне равны. Егор является основной на этой позиции в АПЛ, демонстрируя убедительную статистику, однако Сергей Ребров сильно доверяет Суперивану – и не просто так. В первом матче с бельгийцами он закрыл самого Де Брюйне.

Теоретически центр могут закрыть оба – и сборная ничего не потеряет. Егор все равно является бокс-ту-боксом в олдскульном понимании. С позиции опорника он будет подниматься до десяток. Точно так же Ярмолюк работал бы и при 4-3-3, если бы вышел правым инсайдом. Кстати, на эту позицию (как и на место в паре с Калюжным) претендует Очеретько, который тоже силен в плане интенсива и тоже работает от штрафной до штрафной.

Хотя никто не удивится, если Ребров снова поставит над опорником Судакова и Шапаренко. Перспективным также мог бы стать выход Зинченко в роли правой "восьмерки", чтобы тот крутил комбинации с Цыганковым и Коноплей (как против Бельгии). Впрочем, тогда Михайличенко останется безальтернативным фулбеком/латералем, а на это тренерский штаб вряд ли пойдет.

В этой модели также остается вопрос о левом фланге атаки, где нет ни одного правши. Все кандидаты на эту позицию имеют “но” в своих характеристиках. Вполне реален выход Судакова в роли вингера в схеме 3-4-2-1, ведь Сергей Ребров постоянно ставит Георгия на эту позицию. И это несмотря на провальность всех таких экспериментов.

Возможен и вариант, когда фланг отдадут Зинченко, а Судаков станет чистой "десяткой" под нападающим. При этом Георгий и Александр постоянно обменивались бы позициями в позиционном наступлении. Очень интересно посмотреть, какой выбор сделает тренерский штаб.

По правому флангу / правой "десятке" дискуссий немного. Цыганков пропускал тренировку в Жироне и остается под вопросом на матч с Францией, поэтому вместо него можно подставить любого вингера. Они все являются левшами. Большие шансы у Зубкова и Гуцуляка, меньше – у Назаренко и Волошина.

Кто должен сыграть на острие?

Яремчук точно не готов к выходу на поле, поэтому остается выбор между Довбиком и Ванатом. Учитывая необходимость убегать на пространство в контратаках, Владислав кажется более выгодным – тем более, что Артем сейчас только набирает форму и получает мало минут. К тому же, в схеме с тройкой форвард Ромы получит меньшую поддержку при скидках. Впрочем, за Довбиком класс и доверие тренера.

Интересной альтернативой мог бы стать Гуцуляк. Алексей же в последних матчах сыграл классно. В частности, проявил себя в роли форварда в матче с Новой Зеландией, забив гол и приняв участие в куче моментов (и во втором голе). По профайлу в роли нападающего он идентичен с Яремчуком – такой же мобильный, так же круто комбинирует, так же хорошо играет головой и работает по зонам завершения. Да еще и имеет классный удар.

Опыт предыдущих игр показал, что Яремчук более удобен для этой команды. Впрочем, выход Гуцуляка на острие выглядит слишком смелым для Сергея Реброва. Да и надо смотреть на готовность Цыганкова – возможно, вингер Полесья будет важнее справа.

Франция понесла серьезные кадровые потери, но вряд ли это имеет значение

Оборона "Ле Бле" понесла тяжелую кадровую потерю – травмировался Салиба, который формировал с Конате основную пару центрбеков. Ибраима тоже досрочно покинул поле в матче с Арсеналом, но с ним вроде-то все в порядке. Представитель Ливерпуля вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем с Украиной.

Вместо Салибы вызвали Павара, но Лекип ожидает в сборной пару Упамекано и Конате. И это при том, что Дайо вообще-то правый ЦЗ. Возможно, Дидье Дешам доверится не защитнику Баварии, а Лукасу Эрнандесу.

Кроме того, вместо травмированного Шерки вызвали Экитике. Для нашей полузащиты это скорее плюс, потому что Райан слишком крут в работе между линиями. Он банально быстрее и техничнее. Против него неудобно даже суперзвездам. Экитике же – форвард, у которого 3 + 1 в Ливерпуле, что тоже страшно, но в схеме 4-2-3-1 безальтернативным будет Мбаппе.

Главной проблемой французов остается Дембеле. Усман тренировался по индивидуальной программе и вряд ли выйдет в старте с Украиной. Лекип ожидает на правом фланге атаки Дуэ или Аклиуша – они наигрывались там на тренировках. Собственно, и Дидье Дешам намекнул, что Дуэ будет играть в полузащите.

В общем, кадровые проблемы Франции для "сине-желтых" не играют особой роли. У "Ле Бле" слишком много звезд. Важнее воспользоваться их тактическими особенностями – такими, как выдвижение центрбеков на подстраховку невнимательных опорников. Это создает глубину, в которую способны врываться наши вингеры и куда могут сбрасывать мяч нападающие.

Кроме того, Мбаппе, Дембеле, Олисе или Барколя не любят таскать рояль. Их лень в обороне будет создавать проблемы для "гальских петухов" – особенно на флангах. Этим тоже стоит пользоваться, однако на бумаге все эти вещи звучат проще, чем на поле.

Ориентировочные составы на матч Украина – Франция

Украина: Трубин – Забарный, Сваток, Матвиенко – Конопля, Калюжный, Ярмолюк, Зинченко – Цыганков, Судаков – Довбик

Франция: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Динь – Чуамени, Коне – Дуэ, Олисе, Барколя – Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Украина – достаточно сильная сборная, которая регулярно сдерживает и даже побеждает грандов. Дидье Дешам считает "сине-желтых" самым тяжелым суперинком в отборе. Подопечным Сергея Реброва будет очень тяжело, однако Франции тоже придется работать на максимум.

"Ле Бле" можно ловить на контратаках, а наша команда сильна в этом аспекте. Да и защитники "гальских петухов" обязательно что-то да и привезут. Словом, на гол в воротах Меньяна надеяться можно – но вряд ли одного забитого мяча хватит для успеха. Слишком уж мощная нынешняя атака французов.

По 2 гола в ворота Хорватии и Германии, 4 гола Испании, куча моментов во всех матчах за последний год – это слишком серьезный аргумент. Команда Дидье Дешама, вероятно, забьет в ответ. А вот дальше все будет зависеть от волевых характеристик и везения.