Україна завершуватиме з Іспанією: календар "синьо-жовтих" на Євро-2023 U-21
Команда Руслана Ротаня дізналась, яким буде її шлях на першому за 12 років молодіжному чемпіонаті Європи.
Збірна України U-21 розпочне виступи на Євро-2023 матчем проти Хорватії, а далі будуть зустрічі з Румунією та Іспанією. Усі поєдинки відбудуться в Бухаресті, інформує сайт УАФ.
Євро-2023: збірна України U-21 отримала суперників у груповому турнірі
Календар групи В:
Тур 1. 21 червня 2023 року
Румунія – Іспанія (стадіон Стяуа, Бухарест)
Україна – Хорватія (стадіон Джулешті, Бухарест)
Тур 2. 24 червня 2023 року
Румунія – Україна (стадіон Стяуа, Бухарест)
Іспанія – Хорватія (стадіон Джулешті, Бухарест)
Тур 3. 27 червня 2023 року
Хорватія – Румунія (стадіон Стяуа, Бухарест)
Іспанія – Україна (стадіон Джулешті, Бухарест)
Зауважимо, що у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Окрім Румунії, турнір ще прийматиме Грузія.
Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи