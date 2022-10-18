Команда Руслана Ротаня дізналась, яким буде її шлях на першому за 12 років молодіжному чемпіонаті Європи.

Збірна України U-21 розпочне виступи на Євро-2023 матчем проти Хорватії, а далі будуть зустрічі з Румунією та Іспанією. Усі поєдинки відбудуться в Бухаресті, інформує сайт УАФ.

Євро-2023: збірна України U-21 отримала суперників у груповому турнірі

Календар групи В:

Тур 1. 21 червня 2023 року

Румунія – Іспанія (стадіон Стяуа, Бухарест)

Україна – Хорватія (стадіон Джулешті, Бухарест)

Тур 2. 24 червня 2023 року

Румунія – Україна (стадіон Стяуа, Бухарест)

Іспанія – Хорватія (стадіон Джулешті, Бухарест)

Тур 3. 27 червня 2023 року

Хорватія – Румунія (стадіон Стяуа, Бухарест)

Іспанія – Україна (стадіон Джулешті, Бухарест)

Зауважимо, що у чвертьфінал молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Окрім Румунії, турнір ще прийматиме Грузія.

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи