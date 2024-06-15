Начался второй игровой день на чемпионате Европы с матча Швейцарии и Венгрии. "Мадьяры" пропустили уже на 12 минуте. Дуа, который впервые сыграл на Евро-2024, записал результативное действие в свой актив.

Швейцария с победы стартовала на Евро-2024, одолев Венгрию – феерический дебют неожиданного дебютанта

Второй гол "красные кресты" организовали под конец первого тайма. Эбишер красивым дальним ударом удвоил преимущество своей команды. Венгрия сумела ответить на два гола лишь на 66 минуте. Варга забил с передачи Доминика Собослая. Точку в матче поставил Эмболо, который неожиданно успел восстановиться от повреждения. Он классно перебросил вратаря, а перед этим забил наколенник и едва не споткнулся через него.

После первого тура Германия и Швейцария имеют по три очка. Венгрия и Шотландия – по ноль баллов.