Сборная Украины будет противостоять Австрии в третьем туре чемпионата Европы-2020. Где смотреть матч Украина – Австрия онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Команда Андрея Шевченко попытается продолжить победное шествие на континентальном первенстве после победы в игре с командой Северной Македонии в Бухаресте. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Австрия на "Футбол 24" стартует 21 июня в 19:00 по Киеву. Это заключительный тур группы С, в котором Украина и Австрия определят, кто займет второе место в квартете.

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Украина – Австрия: где смотреть матч Евро-2020

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Украина – Австрия онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки. Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах "Футбол", начиная с 18:50. Перед этим в эфир выйдет программа Euro Non Stop.

В свободном доступе третий поединок команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы покажет ТРК Украина. Старт трансляции – в 18:50. Кроме того, поединок на ТРК Украина можно посмотреть онлайн на сервисе MEGOGO (при наличии оплаченной подписки). "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия.

Отчетная встреча станет первым противостоянием команд в официальном матче. До этого было только два товарищеских матча. В Инсбруке Австрия на последних минутах дожала тогда еще подопечных Олега Блохина, которые готовились к старту на домашнем Евро-2012. За "сине-желтых" дубль оформил Олег Гусев, а за хозяев забивали Юнузович и Арнаутович (дважды). Зато осенью 2011-го победа была за нашими ребятами. Уже в компенсированное время Марко Девич заставил неистовствовать почти переполненную Арену Львов.

Напомним, что в первых двух турах команды набрали одинаковое количество очков, уступив Нидерландам и обыграв Северную Македонию. Разница мячей также одинаковая – 0. Однако благодаря большему количеству забитых сборная Украины имеет небольшое преимущество. Непроигрыш в матче против Австрии гарантирует команде Андрея Шевченко выход в плей-офф со второго места. В то же время поражение поставит под угрозу возможность продолжить борьбу на Евро-2020.

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