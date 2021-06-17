Голкіпер

Георгій Бущан – 8,5

Топовий поєдинок від голкіпера Динамо. Як і в в першому турі з Нідерландами, Жора не зумів піти з поля без пропущеного м'яча, але зробив усе можливе, щоб втримати свої ворота на замку. Чотири сейви, серед яких – відбитий пенальті від Аліоскі. Заслугу 27-річного Бущана у першій перемозі "синьо-жовтих" на Євро-2020 складно переоцінити. На відміну від матчу першого туру, сьогодні якісь недоліки у грі Георгія знайти складно. Один із героїв матчу.

Захисники

Олександр Караваєв – 7,0

Хороший поєдинок провів і правий захисник "синьо-жовтих". Традиційно був помітний як в атаці, так і в обороні. Програв лише одне єдиноборство із п'яти, а його відмінний пас п'ятою в моменті з голом Ярмоленка можна переглядати безліч разів. Оцінка могла б бути ще вищою, якби не прикра помилка, яка призвела до пенальті та пропущеного м'яча. Здавалося, Олександр був першим на м'ячі в тому епізоді з Пандевим, але примудрився вдарити суперника в ногу і привезти прикрий 11-метровий, який спричинив дуже нервову кінцівку. У всіх інших епізодах захисник Динамо був просто топовим.

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Ілля Забарний – 6,0

У діях 18-річного центрбека спостерігалася певна нервозність. Саме його у першому таймі легко прибрав Пандев, після чого спрямував м'яч у ворота. На щастя, в тому епізоді був зафіксований офсайд. Більше явних помарок у діях Забарного не спостерігалося, але напруга у штрафному майданчику України виникала доволі часто. Особливо у останню 30-хвилинку, впродовж якої македонці мали низку моментів для порятунку.

Микола Матвієнко – 6,5

Приблизно така ж ситуація, як і з Забарним. Обійшовся без явних помилок, але супернадійності від захисника Шахтаря не було і близько – знову ж таки, особливо під завісу гри. Виграв тільки половину єдиноборств – 4 з 8-ми. Якби на місці Північної Македонії була б більш класна команда, центрбекам "синьо-жовтих" було б непереливки.

Віталій Миколенко – 5,5

Знову невдалий матч від лівого захисника збірної України, якому багато хто прогнозував прорив на чемпіонаті Європи. Якщо посередній виступ з Нідерландами ще можна якось пояснити високим рівнем опонентів, то з посередньою балканською збірною Віталій знову не вразив. Дві виграні дуелі з семи, жодної вдалої спроби дриблінгу та втрати позиції, які призводили до гостроти біля воріт Бущана. На жаль, поки що Віталій більше розчаровує – від нього точно чекають більшого. Тим більше, що він здатен на це.

Півзахисники

Тарас Степаненко – 6,0

Перший матч хавбека Шахтаря на Євро вийшов доволі суперечливим. У першому таймі Тарас робив різницю в центрі поля, не давши опонентам жодного шансу. Македонці не змогли прорватися до нашого штрафного по центру, тому змушені були діяти через фланги. Саме Степаненко запустив у прорив Яремчука, який зіпсував потенційно гольову атаку неточним пасом. А от в другій половині гри справи пішли гірше. Саме Степаненко не зміг накрити удар, після якого було призначено пенальті у ворота України. Одразу 4 рази дав обіграти себе на дриблінгу та виграв тільки 30% єдиноборств. Попри помітну втому, все ж дограв матч до кінця.

Микола Шапаренко – 6,0

Після вдалого виходу на заміну в матчі з Нідерландами прогнозовано отримав шанс від Шевченка проявити себе з перших хвилин, але відверто не вразив. Шапаренко не зумів сформувати зі Степаненком надійний дует у центрі поля, провалившись у дуелях (1 виграна з 7-ми). Безглузда жовта картка за незрозумілу симуляцію лише підкреслила не найкраще враження про сьогоднішню гру Миколи, який може значно краще. Кілька днів тому він це продемонстрував.

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Олександр Зінченко – 6,5

Універсал Манчестер Сіті на пару з Маліновським став частиною плану щодо заміни травмованого Олександра Зубкова. Був одним із найгостріших виконавців у збірній України, віддавши 3 ключові передачі (серед них – передгольовий пас). Намагався загострювати, але точність передач підводила – доволі низькі 77% точних пасів. Проте зі своїм завданням більш-менш впорався. Статистичні портали вважають його одним із найкращих у поєдинку. Явно не герой, але трохи вище середнього. Втім, саме від Зінченка очікування значно вищі. Є до чого прагнути.

Руслан Маліновський – 6,5

Один із лідерів збірної України діяв ближче до лівого флангу, закриваючи позицію Олександра Зубкова. Був дуже активним, завдавши одразу 4 удари у площину воріт Дімітрієвскі, але так і не зумів пробити кіпера Македонії, хоча мав для цього всі шанси. Міг би отримати вищу оцінку, якби не змарнований пенальті. Руслан мав відмінну можливість позбавити нашу команду валідольної кінцівки, але пробив ну дуже дуже безхитрісно. Заради справедливості зазначимо, що саме Маліновський цей 11-метровий і заробив. За останні 3 місяці в Аталанті Маліновський привчив нас, що може не губитися навіть на італійському рівні, не кажучи про менш складних суперників. Словом, може краще. З македонцями ми побачили не зовсім того Маліновського.

Андрій Ярмоленко – 8,5.

Герой матчу та головний творець перемоги. Так, Андрій теж не реалізував всі свої шанси, але саме його гол перевернув гру. Представник Вест Хема опинився там, де потрібно, і відкрив рахунок у поєдинку. Через кілька хвилин Ярмола віддав ще й гольовий пас на Яремчука і став найрезультавнішим гравцем в історії збірної України за системою "гол + пас".

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Сезон 2020/21 відверто не вдався для Ярмоленка на клубному рівні, але чемпіонат Європи поки складається вдало для нашого бомбардира. Гол у ворота Македонії став для Андрія 42-м у футболці національної команди. До Шевченка ще 6 м'ячів.

Форвард

Роман Яремчук – 7,0

Основний форвард "синьо-жовтих" забив свій другий гол на Євро, відмінно розібравшись у моменті з виходом віч-на-віч з Дімітрієвскі. Це був єдиний удар від Яремчука за весь матч – на відміну від попередніх поєдинків, нападник Гента не змушував хапатися за голову після численних нереалізованих шансів.

Але у пам'яті виринає ще один епізод – у першому таймі, коли Роман невдалим пасом запоров вихід 2 в 1. Якби не цей момент, то могло б бути майже ідеально. Холоднокровно реалізувати чи не єдиний свій шанс – ознака справжнього класу.

Запасні

Сергій Сидорчук – 6,5

Капітан Динамо вийшов на вирішальний відрізок поєдинку замість Миколи Шапаренка, щоб заспокоїти гру. Можна сказати, що йому це вдалося. У компанії зі Степаненком додав надійності в центрі поля, виграв всі єдиноборства та продемонстрував абсолютну точність передач. Якщо за швидкими хавбеками Нідерландів Сергій часто не встигав, то з втомленими балканцями був повний порядок. Саме для цього Шевченко його і випускав.

Віктор Циганков – 6,0

Багато хто очікував побачити найкращого бомбардира Динамо в основі, але Віктор продемонстрував, що після проблем зі здоров'ям він ще не набрав форми. Саме у Циганкова був відмінний шанс закрити гру, але вінгер поквапився та змарнував свій момент. Віктора вважають одним із тих, хто міг би засвітитися на Євро, але дебютний для динамівця матч вийшов не надто вдалим.

Артем Бєсєдін – 5,5

Замінив Романа Яремчука, але нічим особливим не запам'ятався. Не чіплявся за м'яч, не вигравав боротьбу, не загострював ситуацію біля чужих воріт. Безумовно, за час перебування Артема на полі Україні було не до атак, але і в обороні форвард Динамо був не особливо помітний. Але в таку гру ввійти складно апріорі – це може слугувати частковим виправданням для Бєсєдіна.

Едуард Соболь – без оцінки.

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