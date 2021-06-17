Перші думки експертів та відомих уболівальників за мотивами важкого матчу 2-го туру Євро-2020 Україна – Північна Македонія (2:1).

Вистояли! Вистраждали! Перервали 6-матчеву серію поразок у фінальних частинах чемпіонату Європи і тепер у нас хороші шанси на вихід в 1/8 фіналу. Але все могло скластися зовсім по-іншому. Якби у першому таймі забили втретє. Якби реалізували пенальті у таймі другому. Натомість до останніх секунд доля трьох очок висіла на волосині. Фу-у-х, видихаємо.

Україна – Північна Македонія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Висновки експертів розділилися. Але в одному вони солідарні: Зінченко і Маліновський, наші найзірковіші легіонери, знову не виправдали високих сподівань.

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Україна з боями перемогла Північну Македонію – 2 нереалізовані пенальті та історичні герої у важкому матчі Євро-2020