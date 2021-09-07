Украина и Армения встретились во 2 туре квалификации на молодежный Чемпионат Европы. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Украина победила Сербию на старте отбора ЧЕ 2023. Триумф над главным конкурентом в борьбе за второе место должен был бы стать трамплином для новых успехов. Да и терять очки с такими соперниками, как нынешний, при любых обстоятельствах нельзя. Матч, как и онлайн-трансляция Украины U-21 – Армения U-21 на "Футбол 24", стартовал в 19:00 по Киеву.

Украина – Армения: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21

Молодые армяне начали отбор с поражения от Фарерских островов. Взяли реванш во втором туре, но это слабое утешение. К тому же, в квалификации на предыдущее Евро они вообще потерпели 9 поражений в 10 играх. Не слишком лучше выступала молодежная сборная Армении и в других циклах. Как следствие, оказались среди 8 худших команд континента.

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Руслана Ротаня со счётом 2:1. В результате этого успеха украинцы набрали 6 очков, возглавив группу Н. У ближайших преследователей – Франции и Фарерских островов – только по четыре зачетных балла.

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