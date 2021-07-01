У чвертьфіналі чемпіонату Європи збірна України поміряється силами з командою Англії. Який прогноз на матч Україна – Англія і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко 3 липня. Початок матчу о 22:00. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Україна", а "Футбол 24" натомість проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Україна – Англія: чвертьфінал Євро-2020 розсудить старий знайомий команди Шевченка

Україна – Англія: прогноз букмекерів на матч Євро-2020

Британська контора William Hill безумовним фаворитом протистояння вважає збірну Англії. На перемогу "Трьох левів" тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,40. Потенційний успіх команди Шевченка оцінили космічним балом 9,00. Імовірність нічиєї – кеф 4,40. Любителі гострих відчуттів можуть зробити спеціальну ставку, що Андрій Ярмоленко заб'є в основні 90 хвилин за 7,50.

Австрійці з Bwin вірять у збірну України трохи більше. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" тут склав 8,50. Можливість звитяги англійців оцінили ідентичним балом 1,40. На нічию можна поставити з кефом 4,50. Ставки на точний рахунок із мінімальною перемогою англійців приймають із галактичним коефіцієнтом 15,50.

Нагадаємо, що на шляху до 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України здолала Швецію у додатковий час (2:1). Натомість Англія впевнено здолала команду Німеччини завдяки голам Стерлінга і Кейна.

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