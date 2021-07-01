Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на поединке 1/4 финала чемпионата Европы с участием сборной Украины.

Поединок Украина – Англия будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с 45-летним юристом Феликсом Брыхом, информирует сайт УАФ.

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Помогать ему на линиях будут соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп, а четвертым арбитром будет испанец Карлос дель Серро Гранде. За VAR будет отвечать Марко Фритц вместе с ассистентами Кристианом Дингертом, Кристианом Гиттельманном и Бастианом Данкертом.

Заметим, Брых не первый раз будет работать на матче "сине-желтых". 13 июня он зафиксировал поражение команды Андрея Шевченко в стартовом поединке Евро-2020 против Нидерландов (2:3)

Встреча Украины и Англии состоится 3 июля в 22:00 в Риме на Стадио Олимпико. Победитель этой пары в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.

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