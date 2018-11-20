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Хавбек Турции Малли: У нас с Украиной похожие проблемы

18:26 15 Читати українською
Хавбек Турции Малли: У нас с Украиной похожие проблемы
Юнус Малли / Соцсети

Полузащитник сборной Турции Юнус Малли поделился ожиданиями от матча против сборной Украины.

"Если не учитывать последний матч, Украина смогла одержать много побед. Матч со Словакией испортил настроение сопернику, но у нас схожие проблемы.

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После поражения от Швеции мы опустились в Лигу С, но сейчас сконцентрированы на будущем. Победа в следующем матче может стать началом нового пути", – сказал полузащитник в эфире канала "Футбол 1".

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Напомним, сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
21
мин
Турция
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