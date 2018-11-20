Хавбек Турции Малли: У нас с Украиной похожие проблемы

Полузащитник сборной Турции Юнус Малли поделился ожиданиями от матча против сборной Украины.

"Если не учитывать последний матч, Украина смогла одержать много побед. Матч со Словакией испортил настроение сопернику, но у нас схожие проблемы.

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После поражения от Швеции мы опустились в Лигу С, но сейчас сконцентрированы на будущем. Победа в следующем матче может стать началом нового пути", – сказал полузащитник в эфире канала "Футбол 1".

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Напомним, сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.