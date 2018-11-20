Украина – Турция: стартовые составы на матч, Шевченко снова делает большие изменения

Украина и Турция сыграют товарищеский матч в Анталье. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию игры найдете в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Турция, стартует в 19:30 по киевскому времени. Команды, которые недавно сражались в квалификации за право выхода на ЧМ-2018, подходят к этому спаррингу в разном настроении. Команда Андрея Шевченко, несмотря на провал в Словакии выиграла свою группу в Лиге наций. В свою очередь подопечные Мирчи Луческу вылетели в третий дивизион турнира, уступив и России, и Швеции.

Украина – Турция: прогноз на товарищеский матч

Отметим, что пока не ясно: сборная возвращается к 2-м центральным защитникам (в таком случае Миколенко сыграет слева) или снова будет экспериментировать с 3-мя (Миколенко в центре, Зинченко на его фланге). Шевченко решился на несколько смелых изменений в стартовом составе. Так, голкипер Леганес Андрей Лунин сыграет только 3-й матч за национальную команду (в двух предыдущих пропускал по голу).

Виталий Миколенко дебютирует в главной сборной, а Николай Шапаренко впервые выходит в основе. Интересно также, что в нападении Андрея Борячука меняет номинальный полузащитник Виктор Коваленко (Яремчук не смог восстановиться). Евгений Макаренко в первый раз за несколько лет выходит в матче за сборную Украины, меняя Степаненко в опорной зоне.

Украина: Лунин – Караваев, Матвиенко, Пластун, Миколенко – Макаренко, Зинченко – Цыганков, Шапаренко, Коноплянка (к) – Коваленко

Запасные: Бойко, Болбат, Борячук, Сваток, Малиновский, Пятов, Швед, Буяльский

Турция: Болат – Мюлдур, Айхан, Союнчю, Байрам – Йокушлу, Кахведжи – Ундер, Озьякуп (к), Малли – Унал

Украина – Турция: анонс товарищеского матча