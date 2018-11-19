Украина – Турция: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко считает сборную Турции очень перспективной, а товарищеский матч хорошей возможностью проверить молодых игроков.

"У нас очень хорошие, близкие отношения с Луческу, отношусь к нему с уважением. Он работал в Украине, оставил определенный след. Работая с Шахтером, он достиг хороших результатов. Это очень положительная фигура в украинском футболе.

Наше противостояние? Я думаю, что правильно обсуждать противостояние, когда это официальные матчи. Завтра у нас товарищеская игра, для меня она больше спарринг с хорошей командой. Ведь я считаю сборную Турции очень сильной, перспективной командой. Она находится в процессе строительства, как и Украина.

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Завтрашний матч для нас – это еще одна возможность дать сыграть молодым футболистам. Возможность для тех, кто имел меньше игровой практики, проявить себя в завтрашней игре. Чем больше у меня будет возможностей, чем больше есть замен, тем лучше.

Мы попробуем дать шанс всем футболистам сыграться и уже на следующий год иметь более четкую картину игроков, на которых мы можем рассчитывать.

Сваток вызван в сборную Украины вместо Кривцова

Вызов Сватка? У нас есть несколько травмированных игроков, мы должны оценить их состояние, могут ли они сыграть завтра. Если нет, то мы ждем Сватка. И он также будет иметь свой шанс как выйти с первых минут, так и на замену. Мы хорошо знакомы с этим игроком, он уже вызывался. А если я вызываю футболиста, то это значит, что я на него рассчитываю", – сказал Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчем с Турцией.