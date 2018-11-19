Украина – Турция: Бурда получил травму и может не сыграть в матче

Сборная Украины накануне матча с Турцией потеряла еще одного центрального защитника. На этот раз травму получил Никита Бурда.

На одной из последних тренировок национальной сборной Украины центральный защитник команды Шевченко Никита Бурда получил травму, сообщает Zbirna.com.

Украина – Турция: где смотреть товарищеский матч

Игрок пожаловался на боль в икроножной мышце бедра. Сообщается, что это может помешать защитнику принять участие в товарищеском матче против сборной Турции.

Напомним, спарринг между Украиной и Турцией состоится в Анталии 20 ноября. Время начала матча запланировано на 19:30. Заметим, что ранее в сборную был довызван защитник Зари Александр Сваток из-за травмы Сергея Кривцова.