toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Украина – Турция: Бурда получил травму и может не сыграть в матче

16:35 40 Читати українською
Украина – Турция: Бурда получил травму и может не сыграть в матче
Никита Бурда / Фото ФФУ

Сборная Украины накануне матча с Турцией потеряла еще одного центрального защитника. На этот раз травму получил Никита Бурда.

На одной из последних тренировок национальной сборной Украины центральный защитник команды Шевченко Никита Бурда получил травму, сообщает Zbirna.com.

Украина – Турция: где смотреть товарищеский матч

Игрок пожаловался на боль в икроножной мышце бедра. Сообщается, что это может помешать защитнику принять участие в товарищеском матче против сборной Турции.

Напомним, спарринг между Украиной и Турцией состоится в Анталии 20 ноября. Время начала матча запланировано на 19:30. Заметим, что ранее в сборную был довызван защитник Зари Александр Сваток из-за травмы Сергея Кривцова.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
1
дн
:
2
час
:
17
мин
Турция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Турция Никита Бурда Никита Бурда
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
32
мин
Германия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук