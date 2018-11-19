Сваток вызван в сборную Украины вместо Кривцова

Защитник Зари Александр Сваток вызван в сборную Украины вместо Сергея Кривцова.

Центрбэк Александр Сваток получил вызов в сборную Украины на товарищеский матч против Турции, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Футболист Зари заменит в лагере национальной команды травмированного Сергея Кривцова. Сваток уже вызывался в сборную на спарринг против Словакии (2:1), но на поле не выходил.

Матч Украина – Турция состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени в Анталии.

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