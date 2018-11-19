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Украина – Турция: где смотреть товарищеский матч

14:43 190 Читати українською
Украина – Турция: где смотреть товарищеский матч
Украина – Турция: где смотреть товарищеский матч

Украина и Турция встретятся в товарищеском матче в Анталии. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Турция состоится 20 ноября в Анталии. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

Украина – Турция: прогноз на товарищеский матч

Поединок Украина – Турция смотреть онлайн можно канале Футбол 2. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Украина и Турция провели между собой 8 матчей. "Сине-желтые" одержали 2 победы, а турки – 4. Еще два поединка завершились вничью. Последний раз команды встречались осенью 2017 года в Харькове, когда украинцы победили со счетом 2:0.

Напомним, что сборная Украины финишировала на первой строчке в группе дивизиона B Лиги наций, опередив Словакию и Чехию. Также стало известно, с кем "сине-желтые" точно не сыграют в квалификации Евро-2020

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Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
1
дн
:
2
час
:
16
мин
Турция
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