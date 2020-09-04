Российская Уфа, за которую в свое время выступал Зинченко, сделала провокационное заявление относительно гола украинсца в ворота Швейцарии.

"Не знаю, как принято в других клубах, но в Уфе с особым трепетом следят за игрой всех наших бывших футболистов. Что касается Зинченко, то он наша главная звёздочка.

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Гордимся, что в нашей республике и в нашей команде жил и играл такой футболист. Вы видели, какой красивейший гол он забил в ворота Швейцарии. Я даже знаю, кто из представителей нынешнего тренерского штаба Уфы научил его так бить. Не хотелось бы называть его имя, чтобы Николай Сафрониди не возгордился. У нас ещё есть с кем поработать персонально", – сказал генеральный директор Уфы Ринат Шайбеков в комментарии российскому СМИ.

Напомним, Александр Зинченко забил шедевральный гол в ворота Швейцарии, перебросив голкипера, чем помог сборной Украины выиграть со счетом 2:1.

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