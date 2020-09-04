Бывший игрок Аякса и нидерландский телеэксперт Ян ван Хальст в восторге от забитого гола Зинченко в ворота сборной Швейцарии в рамках Лиги наций.

"Он почти повторил Месси. Я как минимум дважды видел, как аргентинец так забивает. Когда Месси творит такое, люди сходят с ума. Когда Зинченко – просто пожимают плечами. Это прекрасный осмысленный гол. Шикарный, очень шикарный", – приводит слова ван Хальста voetbalzone.

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Отметим, что речь идет о голе Месси в ворота Бетиса в прошлом сезоне, когда аргентинец перебросил голкипера, а мяч задел перекладину. Интересно, что этот забитый гол претендовал на звание "гол года" по версии FIFA.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Швейцарию (2:1) благодаря голам Ярмоленко и Зинченко.

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