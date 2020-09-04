Збірна України переграла Швейцарію (2:1) в першому турі Ліги націй завдяки красивим голам Ярмоленка та Зінченка. Реакція тамтешньої преси на невдалий виїзд до Львова – в нашому матеріалі.

Blick: Гол мрії Зінченка топить "наті"

"Команда Владіміра Петковіча з перших хвилин порадувала телеглядачів агресивним високим пресингом. Швейцарія затиснула українців на їхній половині та домінувала. Однак дуже швидко стало зрозуміло, що такий пресинг не завжди працює, тому виникають провали. Зоммер не мав шансів вже під час удару Маліновського – врятував каркас, але незабаром Ярмоленко ефектно проштовхнув м'яч п'ятою в сітку. Зазвичай наш воротар таке бере, але не цього разу.

Сеферовіч прибив українців дальнім пострілом у лівий кут, проте після фінального свистка святкували саме вони. Зінченко вишукано закинув під дальню стійку, а його присвята голу померлому лікарю збірної України зачепила до глибини серця. Швейцарія програла матч – не зовсім справедливий підсумок, але він випливав з подій на полі", – пише найпопулярніше видання Швейцарії.

Україна – Швейцарія: 3 легіонери дивують, старі проблеми, результативні дебютанти і страх Шевченка у ключовому матчі ЛН

У своїй колонці головний редактор Blick Фелікс Бінгессер оперативно аналізує львівський поєдинок:

"Чи гідна Швейцарія 12-го місця в рейтингу ФІФА? За матчем в Україні можна зробити певні висновки. Швейцарія була сміливою, свіжою, ініціативною, агресивною в пресингу до перерви. Навіть домінувала тривалими періодами. Але їй не вистачало швидкості. Розкішний гол Сеферовіча замаскував брак моментів зі стабільним проникненням у чужий штрафний майданчик. З плином часу команда все більше здавала.

У підсумку – поразка від номінально найслабшого суперника по групі. Класичний фальстарт. Швейцарія хотіла довести свою силу на полі, продемонструвати, що здатна йти в ногу з топ-збірними Європи, але провалила перший іспит. Далі – Німеччина та Іспанія. І від цього не легше".

Neue Zürcher Zeitung: Одного диригента недостатньо – швейцарці програли в першому матчі Ліги націй

Інше авторитетне видання NZZ захоплюється капітаном швейцарців і відзначає, що один у львівському полі не воїн:

"Граніт Джака – симпатичний капітан, однак виділити бодай ще когось важко. Добротна гра, виклалися на повну, Сеферовіч забив хороший гол, але ж нічого неймовірного.

На стадіоні бриніла тотальна тиша. Як на концерті, коли вже загасили ліхтарі, і всі чекають відмашки диригента. Поки на поле не вийшли 22 футболісти, ніщо не вказувало, що тут відбудеться матч. Перед львівською ареною була нездорова кількість полісменів. Вони виглядали настільки розгубленими, ніби їм ніхто не сказав, що вболівальників через коронавірус не буде.

І тут молодий швейцарець виступив у ролі диригента з капітанською пов'язкою на руці замість палички в ній. Це був Граніт Джака. У концертній атмосфері було прекрасно чути, як він підказував своїм партнерам і направляв їх в кожному епізоді. Джака гасав по всьому полю та розганяв атаки. Одна з таких допомогла зрівняти рахунок.

Голом Сеферовіча швейцарці забрали собі те, що їм належало. В нотах, які швейцарсько-український оркестр грав у вечір четверга, було написано домінування гостей і контрвипади господарів. Так Ярмоленко відкрив рахунок, розмочивши ворота після рідкісної помилки Зоммера.

Головна проблема "наті" – диригент був, а от соліста не було. Бракувало геніальних ходів, подібних тому, яким Зінченко приніс Україні перемогу".

20 Minuten: Невдалий старт "наті". Зінченко класним ударом зафіксував поразку Швейцарії

"Швейцарці сміливо розпочали, добре комбінували, але всі зусилля гостей були грубо перервані. Спершу уколом Маліновського в стійку (був би диво-гол), а потім ударом Ярмоленка п'ятою. Повівши в рахунку, Україна зацементувала центр поля, пробиватися вдавалося лише через фланги.

Гострота виникала не так часто, але Швейцарія раз по раз наражалася на контратаки. А Владімір Петковіч постійно кричав: "Рухайтеся!" Це трішки допомогло.

Сеферовіч зволив не чекати м'яча в чужому штрафному, а відтягнутися в глибину та пробити звідти. Він зрівняв рахунок, але по перерві швейцарці виглядали дуже пасивними. Україна ж сповна скористалася помилкою Мбабу. Зінченко покарав "наті" за пасивність", – рапортує газета 20 Minuten.

Nau: Швейцарія програла Україні злощасний матч Ліги націй

"Гості краще розпочали гру, але перші моменти виникли у господарів. Ярмоленка не потрібно двічі просити, щоб він п'ятою переправив м'яч у сітку. Сеферовіч невідпорним ударом з 20+ метрів перед перервою відновив справедливий нічийний рахунок. А в другому таймі Зінченко відмінним парашутиком вирвав для України перемогу, не залишивши Зоммеру жодних шансів.

Окрім солідного перфомансу швейцарців, варто відзначити нову ефектну форму нашої команди. Виглядає вона дуже благородно. У першому матчі рівень гри відповідав красі форми – не вистачило лише позитивного результату", – підсумовує інтернет-портал Nau.

Tages Anzeiger: Гра не для богів

Протилежний настрій у респектабельного Tages Anzeiger: "Швейцарія програла Україні, продемонструвавши скромний футбол.

Україна – суперник, якого не можна недооцінювати. Вона програла лише один з 21 останнього матчу, легко кваліфікувалася на Євро-2020, а її молодь минулого року виграла чемпіонат світу U-20.

Петковіч хотів зіграти агресивно проти такої України, його футболісти зі стартовим свистком орієнтувалися на високий пресинг. На чужій половині пресингували по 6-7 гравців. Подекуди це виглядало добре, але не перспективно. "Наті" не вистачало ігрового класу, точності передач і тиску на українські фланги.

Гра не для богів – ні до перерви, ні після. Апатія порожнього стадіону у Львові також не сприяла веселощам. Швейцарські не можуть заперечувати, що їм бракувало швидкості. Емболо втрачав багато легких м'ячів, Варгас знайшов один момент за весь матч, а Мбабу втратив м'яч і подарував Україні гольову атаку з точним ударом Зінченка. Без варіантів для Зоммера. Швейцарія вже й не пресингувала, гострих атак також не було. Тому не дивно, що переможна серія завершилася".

"Коноплянка замовляє таксі": реакція Ман Сіті на гол Зінченка і абсолютно найкращий українець у перемозі над Швейцарією