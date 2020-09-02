"Защищать цвета национальной сборной – это всегда очень большая честь и большая радость. У нас очень большие вызовы впереди. Поэтому мы, конечно же, счастливы, что можем защищать цвета страны и проводить такие великие матчи.

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Если вы хотите добавлять, расти, то вы должны всегда соперничать с крупными. Очень счастлив, что у нас есть такая возможность. Как могу охарактеризовать сборную Швейцарии? Они очень сильны физически, у них дисциплинированная команда, хорошо обороняется. Есть ребята, которые играют в чемпионатах топ-уровня. Очень квалифицированные игроки, поэтому не будет просто", – поделился Мораес в комментарии Shakhtar News.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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