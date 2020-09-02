"Целый месяц у меня напряженный. Многие знакомств, много всего произошло. Хорошо встретили. Сейчас много теорий. Тренерский штаб рассказывает, как видит игру, что надо делать, так что готовимся. В первом списке меня не было. Потом где-то через неделю мне написали, что вызывают в сборную.

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Будем играть против сборной со схемой 5 защитников. Здесь немного другой подход, сейчас очень много теорий. На поле нас очень много водят и показывают, чтобы когда матч начался, ты уже знал, куда отдавать и что делать.

Закипает ли голова от теории? Нет, там по 5-10 минут, небольшие теории. Сейчас нас ждут совсем другие команды, другие футболисты. Сейчас мы не смотрим, как играют соперники, больше работаем над своей игрой", – поделился Михайличенко в комментарии FootballHub.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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