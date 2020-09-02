"Захищати кольори національної збірної – це завжди дуже велика честь і велика радість. У нас дуже великі виклики попереду. Тому ми, звичайно ж, щасливі, що можемо захищати кольори країни і проводити такі великі матчі.

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Якщо ви хочете додавати, зростати, то ви повинні завжди змагатися з великими. Дуже щасливий, що у нас є така можливість. Як можу охарактеризувати збірну Швейцарії? Вони дуже сильні фізично, у них дисциплінована команда, добре обороняється. Є хлопці, які грають в чемпіонатах топ-рівня. Дуже кваліфіковані гравці, тому не буде просто", – поділився Мораєс у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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