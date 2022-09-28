Болельщики и статистические порталы оценили выступления игроков сборной Украины в матче Лиги наций против Шотландии (0:0).

В зрительском голосовании победил Михаил Мудрик. К слову, вингер Шахтера также стал "Львом матча" в поединке между этими командами в Глазго, который Украина разгромно проиграла.

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А вот, по оценкам статистических порталов, Мудрик свое лидерство закрепить не смог. SofaScore считает лучшим в составе сборной Украины Руслана Малиновского (7,5), который немного опередил Андрея Лунина (7,4).

В то же время, WhoScored лучшим считает именно голкипера, который вместе с Виталием Миколенко получил оценку 7,1.

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