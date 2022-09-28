Уболівальники та статистичні портали оцінили виступи гравців збірної України в матчі Ліги націй проти Шотландії (0:0).

У глядацькому голосуванні переміг Михайло Мудрик. До слова, вінгер Шахтаря також став "Левом матчу" в поєдинку між цими командами у Глазго, який Україна розгромно програла.

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі

А от за оцінками статистичних порталів Мудрик своє лідерство закріпити не зміг. SofaScore вважає найкращим у складі збірної України Руслана Маліновського (7,5), який зовсім трішки випередив Андрія Луніна (7,4).

Водночас WhoScored найкращим вважає саме голкіпера, який разом із Віталієм Миколенком отримав оцінку 7,1.

"Петраков закінчився": тренеру згадали все – Ярмоленко здав, Маліновський як початок кінця, заклики до Реброва