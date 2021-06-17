В рейтинге самых полезных игроков в истории сборной Украины состоялись важные изменения.

Андрей Ярмоленко отметился голом и отдал результативную передачу Яремчуку в матче против Северной Македонии (2:1) на Евро-2020.

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Таким образом вингер Вест Хэма набрал 63 очка по системе гол+пас (42 гола и 21 ассист) в национальной команде, обойдя по этому показателю легенду и действующего тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко (48+13).

Шева пока сохраняет за собой статус лучшего бомбардира сборной, Ярмоле осталось 7 голов до абсолютного рекорда.

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