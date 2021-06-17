Украина – Северная Македония: дуэт Ярмоленко-Яремчук вошел в историю Евро с уникальным достижением
Первые два матча Евро-2020 останутся особыми для Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.
31-летний вингер и 25-летний форвард записали в свой актив по одному голу в первом тайме поединка с Северной Македонией. Забивали они и в матче с Нидерландами (2:3).
Украина – Северная Македония – видео голов
Как информирует Squawka Football, результативные выстрелы в двух матчах вписали имена Яремчука и Ярмоленко в историю Евро. Это первый дуэт, который отмечался в двух стартовых встречах одного и того же чемпионата Европы.
Заметим, поединок против Северной Македонии стал для Романа Яремчука 26-м в футболке сборной Украины, для Андрея Ярмоленко – 96-м.
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