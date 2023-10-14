Сборные Украины и Северной Македонии выбрали цвета, в которых сыграют в сегодняшнем матче квалификации к Евро-2024.

Сборная Украины сыграет в синем комплекте формы, тогда как Северная Македония выйдет на поле в белых цветах, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер "сине-желтых" будет защищать ворота в красной экипировке, а вратарь македонцев – в зеленой форме.

К слову, матч Украина – Северная Македония состоится уже сегодня, 14 октября, начало в 16:00. Сейчас обе команды имеют по 7 очков.

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